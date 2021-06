Gabon: fin de l’atelier de formation de relais communautaire des membres de la société civile du secteur santé

Ce vendredi 11 juin 2021, l’atelier de formation de relai communautaire des membres de la société civile du secteur de santé, ouvert lundi le 7 juin dernier, dans le cadre du Programme Gabon Égalité a connu son épilogue. Ce sont plus de 33 associations et ONG qui ont pu être outillées sur les mécanismes de promotion et enjeux de la contraception, des visites prénatales et de la vaccination infantile.

Plus d’une centaine de participants membres de diverses associations et ONG de la société civile du secteur de la santé, ont pris part pendant 5 jours, au Centre hospitalier universitaire mère et enfant fondation Jeanne Ebori, à cet atelier de renforcement des capacités initié par le ministère de la Santé, dans le cadre du Programme Gabon égalité.

L’objectif visé par cet atelier était de doter les participants des outils et rudiments nécessaires pour la mise en œuvre, le suivi et la promotion de la contraception et les visites prénatales, la lutte contre les cancers féminins et la promotion de la vaccination infantile. Ces derniers points constituent les trois (3) mesures contenues dans le Programme Gabon Egalité que le ministère de la Santé compte mettre en œuvre pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant.

Outillés, les participants peuvent désormais se considérer comme des relais communautaires et appuyer l’action du ministère de la Santé pour la mise en œuvre des actions efficaces et efficientes au niveau de la communauté. « Nous comptons sur vous, la société civile, les relais communautaires afin que vous puissiez, comme le terme le dit, relayer toutes les connaissances apprises pendant ces 5 jours, pour impacter le comportement de nos populations », a indiqué le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang, lors de la clôture de l’atelier. Laquelle s’est soldée par la remise de certificats de formation aux participants.