Gabon: fin de l’aide scolaire des jeunes de Beau séjour aux candidats aux examens

C’est le dimanche 18 juillet dernier qu’a pris fin la campagne de cours de soutien gratuits visant à renforcer les capacités des candidats aux examens du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du Baccalauréat (BAC). Déroulé sur un mois, ce programme social a été porté par les jeunes de Beau séjour avec le soutien en matériels didactiques du mouvement « Le Réel ».

Consciente que la solidarité est un pilier de l’équilibre sociétal, l’association des jeunes du Beau séjour a initié un programme d’aides scolaires aux candidats au Baccalauréat et au BEPC. « C’est depuis le 14 Juin dernier que les élèves des classes de 3ème dans un premier temps, ont bénéficié de ce programme des cours de soutien dénommé renforcement des capacités pour permettre aux bénéficiaires d’aborder les épreuves d’examen avec sérénité », a indiqué un membre de ce collectif.

A l’orée du début des épreuves écrites du Baccalauréat général, ce sont les élèves de terminale des séries A,B C et D qui ont été outillés dans la méthodologie en français, anglais, espagnol, philosophie, mathématiques et Sciences économiques et Sciences de la vie et de la terre (SVT). Une phase indispensable qui a permis à ces derniers de réviser l’ensemble de leurs cours et de se mettre dans des conditions réelles d’examen. Une aubaine pour les récipiendaires qui n’ont pas été indifférents à cette marque d’attention particulière.

« Nous sommes ravis de savoir que nos aînés pensent à notre avenir. Cette année académique a été très difficile à cause de la situation sanitaire mondiale, donc leur aide a été importante. Sur 9 mois de cours, le temps des enseignements s’est vu réduit. Nous espérons que ces cours de soutien nous permettront d’être prêts pour affronter ces épreuves », a souligné une élève de Terminale ayant participé à ces cours. Notons que les jeunes de Beau séjour ont bénéficié du soutien du mouvement « Le Réel » qui a distribué du matériel didactique à tous les candidats.