Gabon: fin de la prise en charge du ticket modérateur des GEF

C’est par le biais de la note d’information n° 3168/2020-DG-CNAMGS que la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) a annoncé la fin de la mesure sociale de prise en charge du ticket modérateur des GEF ce lundi 26 octobre à minuit. En outre, ladite note précise aux prestataires de santé conventionnés Cnamgs que la date du dépôt des factures est fixée au mardi 3 novembre, délai de rigueur.

C’est donc la fin d’une initiative louable et qui aura, durant la phase forte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, permis à plusieurs Gabonais économiquement faibles, d’être exonérés de tout paiement relatif au ticket modérateur. Un véritable accompagnement social pour les foyers les plus vulnérables, fortement frappés par les mesures restrictives liées à la riposte contre le Coronavirus notamment la fermeture de bars et de certaines petites activités commerciales qui les aidaient à joindre les deux bouts.

Alors que la direction générale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale vient d’annoncer la fin de ladite mesure dont la validation d’exécution courait sur 6 mois, il serait malhonnête de dresser un tableau sombre de cet effort consenti par le chef de l’État à l’endroit des Gabonais les moins nantis. Pour preuve, le bureau des entrées et tarification a, à longueur de journée, été assailli par les populations et ce, encore plus à compter de la réouverture du Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) au grand public.

Pour information, c’est le 27 avril 2020 que le Président Ali Bongo Ondimba avait, à l’occasion de son adresse à la nation, mis en place un fonds personnel d’une valeur de plus de 2 milliards FCFA pour la prise en charge gratuite et universelle du ticket modérateur des Gabonais économiquement faibles (GEF). Quant aux prestataires de santé conventionnés Cnamgs, il ressort que la date du dépôt des factures soit fixée au mardi 3 novembre prochain. Passée cette date,les factures seront frappées d’irrecevabilité.