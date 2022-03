Gabon: fin de cavale pour les deux meurtriers d’un taximan gambien 

Ecouter cet article Ecouter cet article

William Baté et Chuo Clovis Ewi, deux ressortissants camerounais, ont été appréhendés le vendredi 4 mars dernier par les éléments de la direction générale des affaires criminelles de la Police judiciaire (PJ). Les deux hommes étaient recherchés dans le cadre du meurtre d’un ressortissant gambien survenu en janvier 2022 au quartier Mindoube Poubelle.

Les faits se sont déroulés le samedi 22 janvier dernier, aux environs de 19 heures. Ce jour-là, William Baté et Chuo Clovis Ewi, deux ressortissants camerounais, empruntent un taxi afin de se rendre au quartier Mindoubé Poubelle. Le conducteur accepte la course, ne se doutant pas que celle-ci scellera son sort.

Une fois arrivés à destination, William Baté et Chuo Clovis Ewi demandent l’arrêt non sans sortir différentes armée blanches. Ils ont ainsi poignardé à maintes reprises le conducteur de taxi avec des couteaux de cuisine. Après l’avoir détroussée, ils vont sortir la victime de son véhicule et vont la déposer dans des ordures avant de prendre la poudre d’escampette avec le taxi.

Alertés, les éléments de la direction générale des affaires criminelles vont procéder à l’ouverture d’une enquête. Laquelle va déboucher sur l’arrestation des deux hommes. Lors de l’interrogatoire ils vont reconnaître les faits qui leur sont reprochés. Présentés devant le parquet de la République, William Baté et Chuo Clovis Ewi ont été placés en détention préventive à la maison d’arrêt de Libreville en attendant d’être fixés sur leur sort.