Gabon: Fidèle Claude Ndongo condamné à 20 ans de prison pour pédophilie

Le jeudi 24 février 2022, c’est devant la Cour criminelle ordinaire de Libreville dans la province de l’Estuaire que Fidèle Claude Ndongo a vu sa peine alourdie à 20 ans de réclusion criminelle et devra payer la somme de 10 millions FCFA au titre de dommages et intérêts. Ce dernier a été reconnu coupable des faits de viol commis sur un garçon mineur âgé de 13 ans au moment des faits en 2014, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés le 20 juin 2014 à la zone dite Port-Môle. Ce jour-là, Fidèle Claude Ndongo se rend au domicile de Francky, la victime à qui il propose d’aller se promener au niveau de l’école primaire Sainte Marie. Une proposition que va accepter le jeune garçon qui voulait vérifier les résultats du Certificat d’études primaires (CEP) qu’il a passé en tant que candidat libre et qui ne ne doutait pas des intentions de celui qui deviendra son bourreau.

Une fois à l’école, Fidèle Claude Ndongo entraîne Francky dans une salle de classe, le violente et le sodomise. Un cauchemar qui va durer plusieurs minutes et ne prendra fin que lorsque, attiré par les cris de la victime, un passant fera irruption dans la pièce. Une fois découvert, l’agresseur sexuel va rentrer chez lui à Montagne Sainte pendant que le garçon sera conduit à la brigade nautique par son sauveur. Informé, le père va alors porter plainte et le bourreau de son fils sera alors interpellé.

Lors de sa comparution, Fidèle Claude Ndongo va reconnaître les faits qui lui seront reprochés. Des aveux pour lesquels le ministère public représenté par le procureur général Styve Ndong Essame Ndong a requis la peine de 20 ans de réclusion criminelle dont 5 ans avec sursis. Au terme des débats, la Cour s’est prononcée en reconnaissant l’accusé coupable des faits de viol sur mineur de moins de 15 ans. Il a ainsi été condamné à 20 ans d’emprisonnement ainsi qu’à payer la somme de 10 millions FCFA au titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions des articles 256 et 259 du Code pénal.