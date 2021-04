Gabon: Fidèle Andjoua Ondimba n’est plus !

La nouvelle a été rendue publique par plusieurs sources proches de la famille présidentielle. En effet, Fidèle Andjoua Ondimba, frère aîné de feu Omar Bongo Ondimba, a tiré sa révérence ce dimanche 18 Avril 2021 à la Polyclinique El Rapha sise aux 3 quartiers dans le 1er arrondissement. Pour l’heure, il semble que le patriarche du Haut-Ogooué soit parti des suites d’une longue maladie.

Personne énigmatique de la scène publique et incontournable dans la gestion de crise au sein de la famille Bongo au pouvoir depuis 1968, Fidèle Andjoua Ondimba revêtait la tunique du juge impartial. Réputé sage et tempérant, le frère aîné du regretté Chef de l’État Albert Bernard Bongo devenu Omar Bongo Ondimba et tout naturellement oncle d’Ali Bongo Ondimba, actuel président de la République Gabonaise, ce vieillard non moins croulant, continuait d’être le point de jointure entre les acteurs de la classe politique du pays.

Son expérience avait donc dépassé les seules arcanes de sa famille. Puisqu’on a en souvenir, la tentative de conciliation avortée entre Ali Bongo Ondimba et l’opposant numéro 1 Jean Ping. C’est dire l’importance du regretté dans les affaires d’État. Et ce, bien que très rarement aperçu en public. Sa dernière apparition publique remontait en début d’année lorsqu’il recevait la visite de son neveu Omar Denis Bongo Ondimba. Des sources proches de la famille révèlent qu’il était souffrant et interné à la Polyclinique El Rapha.

A noter que cette disparition est également une perte énorme sur le plan culturel puisque l’homme était réputé être l’un des gardiens du rite initiatique Ndjobi, rite exclusivement masculin et pratiqué par les groupes ethniques Bambamba, Kota, Ndassa Nzabi, Obamba, Téké et Wandji.