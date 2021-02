Gabon: Fernande Mbele, 4ème femme élevée au grade de Général des FPN

Les Forces de police nationale (FPN) ont enregistré le 29 janvier 2021, la quatrième femme Général de leur histoire en la personne de Juste Fernande Mbelé. C’est le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, Lambert Noël Matha qui a présidé la cérémonie de port de galons des nouveaux officiers supérieurs promus au grade de Général de brigade, au Commandement en chef des FPN.

Les Colonels Michel Bibe Nzeng, Jean Hilaire Doudou Lengoma et Juste Fernande Mbelé ont été élevés au grade supérieur de Général de Brigade par Décret n° 195/PR/MI du 30 décembre 2020 du Président de la République, chef de l’État, chef suprême des Forces de Défense et de Sécurité. Juste Fernande Mbelé, quatrième femme élevé à ce grade dans l’hitoire des Forces de police nationale du Gabon a été promue après avoir passé plus de 20 ans au service des FPN dans différents postes.

Née le 10 novembre 1969 à Libreville, c’est à l’âge de 19 ans qu’elle débute sa carrière au sein du Corps de la Sécurité mobile avant d’intégrer l’École nationale supérieure de police (ENSP) de Franceville en 1990. Reversée dans les Forces de Police Nationale(FPN) en 1999, elle s’inscrit à l’Ecole Nationale de Santé et d’Action Sociale(ENSAS) pour acquérir une formation en Action sociale; ce qui lui vaudra d’occuper le poste de chef de service administration santé à l’Infirmerie de l’hôpital des FPN. Depuis lors, le Général de brigade Juste Fernande Mbélé va gravir les échelons au sein de cette corporation.

Nommée conseiller du Maire d’Owendo en matière de sécurité publique en 2015, elle est rappelée en avril 2020 auprès du Commandant en chef des Forces de Police Nationale pour y servir en qualité de Conseiller chargé de la coopération policière internationale, jusqu’à son élévation ce 29 janvier 2021, au grade de Général de brigade. Par cette distinction, Juste Fernande Mbelé devient la 4ème femme Général des Forces de police nationale après le Général Flavienne Ella Abessolo, le Général Julienne Mouyabi et le Général Nicole Koulamono épouse Ngoma.

La féminisation des forces de police nationale est encore faible comparée à l’effectif des hommes, mais la présence de la gente féminine dans ce corps confirme une volonté certaine du gouvernement de promouvoir les compétences des femmes dans les forces de sécurité et de défense, services hautement stratégiques.