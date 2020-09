Gabon: fermeture d’un site non agréé d’incinération de déchets médicaux à Mindoubé

Dans le cadre de la lutte pour la préservation et la sauvegarde du milieu naturel, le ministère de l’Environnement a procédé le weekend écoulé à la fermeture d’un site non agréé d’incinération de déchets médicaux, situé près de la décharge de Mindoubé. Une fermeture rendue possible grâce à l’alerte lancée par les riverains de ce site qui exerçait en violation des règles en matière de traitement de déchets.

C’est sous la houlette du directeur général de l’Environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN), Stanislas Stephen Mouba qui était accompagné, pour l’occasion, du chef de brigade environnement Zone Nord, Stessy Medi Moudinguela que cette délégation a pu constater la non-conformité du site, sur lequel étaient stockés et incinérés des déchets d’activités de soins à risque infectieux. Une activité qui était pratiquée en violation flagrante des dispositions en la matière.

Il faut souligner que l’opérateur économique responsable dudit site, s’est illégalement installé depuis deux mois à Mindoubé. Toute chose qui a contraint les autorités du ministère de l’Environnement à procéder au retrait de l’autorisation qui lui avait été délivrée. « Dès aujourd’hui avec l’opérateur et à sa charge, nous allons identifier une entreprise autorisée à traiter les déchets médicaux et transférer les déchets retrouvés vers cette dernière, afin de garantir la sécurité des populations environnantes », a indiqué Stanislas Stephen Mouba.

Pour rappel, la direction générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature (DGEPN) est une entité du ministère des Eaux et Forêts, chargée de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement gabonais en matière d’environnement et de protection de la nature.