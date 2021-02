Gabon: fermeture de l’Institut français après la détection d’un cas positif à la Covid-19

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à Gabon Media Time ce mardi 02 février 2021 que l’Institut français du Gabon (IFG) a annoncé la découverte d’un cas positif à la Covid-19. Une détection qui a contraint la direction générale de cet établissement à procéder à la suspension de ses activités à partir de ce jour jusqu’à nouvel ordre.

Cette information vient sans aucun doute conforter l’annonce d’une seconde vague de la pandémie de la Covid-19 au Gabon. Selon le communiqué de la direction générale de l’Institut français du Gabon, la décision de suspension des activités fait suite à « l’identification d’un agent testé positif à la Covid-19 ».

Ainsi, l’Institut français du Gabon a décidé de cesser « provisoirement ses activités en présentiel à partir du mardi 02 février » tout en annonçant à ses abonnés qu’il continue « d’assurer ses missions en distanciel et repassera en présentiel dès que possible, aussitôt que la situation sanitaire le permettra », a-t-on pu lire dans le communiqué de cet établissement qui compte parmi les plus fréquentés de la capitale gabonaise.



Par ailleurs, la direction générale de l’IFG, tout en remerciant son public pour sa compréhension, a tenu à le rassurer qu’elle reste à son entière disposition par les adresses courriels habituelles. « Toutes les informations relatives à la reprise de nos activités en présentiel seront transmises sur la page Facebook et le site internet de l’Institut », précise le communiqué.