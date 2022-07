Gabon: Félicité Ongouori Ngoubili prend le pouls des casernes de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 05 juillet 2022, le ministre de la Défense nationale, Félicité Ongouori a débuté une série de visites d’inspection dans les différentes casernes militaires du Grand Libreville notamment au camp de la Gendarmerie nationale de Gros-bouquet. Le but de cette tournée est de s’imprégner des conditions de vie et de travail des troupes mais également constater l’état dans lequel se trouve ledit camp.

C’est en compagnie du commandant en chef de la gendarmerie nationale, le Général de brigade Yves Barassouaga que le membre du gouvernement a entamé sa tournée des quartiers militaires, par la caserne du Camp de la Gendarmerie nationale de Gros-Bouquet, dans le 1er arrondissement de Libreville. Il était question pour Félicité Ongouori Ngoubili d’évaluer les difficultés humaines et en matériels divers, qui constituent un poids dans le fonctionnement quotidien de la plus ancienne force militaire, créée le 1er janvier 1961.

Au cours de sa visite, le ministre de la Défense nationale n’a pas manqué d’encourager la gendarmerie pour l’accomplissement de ses missions régaliennes, en dépit des forces, des vulnérabilités et des difficultés qu’elle rencontre. Occasion pour le Général de brigade Yves Barassouaga de réitérer sa loyauté et celle de ses troupes à la Nation. «Sans m’appesantir sur toutes les difficultés qui tendent à minorer notre action, je peux vous rassurer que la gendarmerie nationale demeure une force humaine et républicaine au service des Institutions et de la population. », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Félicité Ongouori Ngoubili a également inspecté les bâtiments abritant la salle détecteur à rayon X, la taillerie, l’atelier motos, et le mess de la caserne du Camp de gendarmerie de Gros-Bouquet. Ainsi donc, la tournée se poursuivra jusqu’au vendredi 08 juillet 2022 dans les autres casernes. Il s’agit de la base aérienne 01, au groupement d’intervention parachutiste (GIP), au Camp Baraka et enfin à l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba.

