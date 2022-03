Gabon: faute d’eau potable, les populations obligées de recourir aux puits artisanaux￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Cela fait plusieurs mois, voire années que les populations de certaines localités du pays vivent sans eau potable. Une situation difficile qui pousse des riverains à parcourir plusieurs kilomètres pour en trouver. Entre la pénurie d’eau potable et le silence méprisant de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), plusieurs habitants sont obligés de recourir aux puits artisanaux pour leurs besoins domestiques.

Depuis des années, le manque d’eau potable est devenu le quotidien des Gabonais. Dans plusieurs localités aussi bien de l’intérieur du pays que dans le « Grand Libreville » le phénomène continue de marquer les esprits des riverains. Une situation qui contraint les populations à recourir à des puits artisanaux pour se fournir en eau, devenue une denrée rare dans plusieurs localités.

Seule possibilité pour les populations, recueillir l’eau des puits de fortune en attendant que les choses reviennent à la normale ou de remplir des récipients lors des pluies. Une solution qui n’est pas sans risque et qui les expose à des maladies. Certains spécialistes révèlent d’ailleurs que « pour être considérée comme potable, il est indispensable que l’eau puisse préalablement un traitement en bonne et due forme », rapporte le quotidien L’Union.

Une situation que déplorent les riverains qui ont à maintes reprises fustigé l’abandon dont ils font l’objet de la part des autorités gouvernementales. Toute chose qui devrait interpeller les plus hautes autorités en l’occurrence le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et le ministre de l’Énergie et des ressources hydrauliques Alain-Claude Bilie-By-Nze afin qu’ils se penchent également sur ce phénomène devenu légion autant dans la capitale gabonaise qu’à l’intérieur du pays.