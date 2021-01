Gabon: Faustin Boukoubi se réjouit de «l’amélioration fantastique» de la santé d’Ali Bongo

C’est dans un discours assez bref que le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi a tenu à revenir sur les ennuis de santé qu’a connus le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en octobre 2018. Ainsi, le président de la chambre basse du parlement s’est réjoui de l’amélioration de son état de santé qui selon lui dénote de « l’engagement du numéro un gabonais à servir sans relâche ses compatriotes ».

Si d’entrée de jeu, le président de l’Assemblée nationale a affirmé que Dieu a fait « naître Ali Bongo Ondimba deux fois, c’est–à–dire le 09 février 1959 et au lendemain d’un malheureux 24 octobre », il n’a pas manqué de se réjouir de « l’amélioration fantastique de sa santé ». Une amélioration rendue possible grâce à la détermination des membres de sa famille notamment son épouse Sylvia Bongo Ondimba et des équipes médicales.

Pour Faustin Boukoubi, cette combativité du numéro un gabonais est la preuve de l’« engagement du numéro un gabonais à servir sans relâche ses compatriotes ». « La représentation nationale à travers ma voix, tout en admirant votre rétablissement quasi miraculeux pour certains scientifiques, vous encourage à persévérer dans l’effort afin que votre énergie retrouvée, continue de servir davantage la cause du peuple gabonais qui vous a accordé sa confiance », a-t-il indiqué.



Par ailleurs, le président de la chambre basse du Parlement a souhaité que cette nouvelle année soit marquée par un nouveau départ loin des crises sanitaires et économiques qu’a connues le pays.