Gabon: Faure Gnassingbé reçu par Ali Bongo

Ce lundi 24 août, le président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a reçu à Libreville, au palais du Bord de mer, son homologue Faure Essozimna Gnassingbé. Une rencontre certes amicale, mais au cours de laquelle, en présence du nouveau Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, des questions liées à la coopération bilatérale entre les deux pays.

Libreville est assurément l’une des destinations privilégiées du président de la République du Togo Faure Essozimna Gnassingbé. Ses rapports et sa proximité avec le chef de l’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba en sont certainement la cause.

Ce lundi 24 août, Faure Essozimna Gnassingbé a été reçu à la présidence de la République par son homologue Ali Bongo Ondimba, en compagnie de Rose Christiane Ossouka Raponda, nouveau locataire de la Primature.

Les deux hommes, au cours de leurs échanges, se sont entretenus en compagnie d’autres membres du gouvernement gabonais sur « le renforcement de la coopération entre nos deux pays, la riposte multiforme à la pandémie de la Covid-19, ainsi que les questions sécuritaires », a-t-on pu lire après un tweet du président Ali Bongo Ondimba.

A noter que cette visite du numéro un togolais est la troisième en moins d’un an. Ce dernier et Ali Bongo Ondimba seraient particulièrement proches, selon une source au sein de la présidence de la République gabonaise. « Faure fait partie des trois chefs d’Etat africains dont Ali Bongo Ondimba est très proche », explique le fin connaisseur du Palais du Bord de mer, précisant en outre que « les deux autres sont le Roi du Maroc, Mohamed VI, et le président rwandais, Paul Kagame ». Ceci expliquant donc cela.