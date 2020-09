Gabon: famille de Mboumbou Miyakou dément l’information sur son décès

La nouvelle du décès d’Antoine De Padoue Mboumbou Miyakou, l’un des anciens barons du pouvoir d’Omar Bongo Ondimba, lancée sur les réseaux sociaux par des individus, a été aussitôt démentie par des membres de sa famille. Pour ces derniers, cette fausse information a été véhiculée par des personnes mal intentionnées qui n’ont pour volonté que d’induire en erreur l’opinion publique dans le but de la détourner des vrais sujets liés à la société gabonaise.

Une fausse information. C’est la réponse donnée par des membres de la famille de l’ancien ministre de l’Intérieur dont la rumeur du décès a inondé la toile, très tôt ce jeudi 10 septembre 2020. « C’est une fausse information. Depuis qu’il a été évacué en France, il suit tranquillement son traitement. Et ce traitement se passe d’ailleurs très bien. Il va même bientôt revenir au pays », a soutenu un membre de la famille contacté par Gabon Media Time.

Pour la famille, seules des personnes mal intentionnées et aux visées bien précises peuvent véhiculer ce type d’information foncièrement fausses et infondées. Des initiatives qui par ailleurs, sont de plus en plus récurrentes. On a encore en mémoire la fausse nouvelle sur le décès de Zacharie Myboto. « Rappelez–vous, C’est le même procédé qu’ils avaient utilisé pour annoncer à tort le décès de Zacharie Myboto, juste pour semer la confusion au sein des populations. Ils n’y a tellement rien à dire qu’ils veulent juste enflammer la toile », a-t-il ajouté.

L’ancien ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique et de la décentralisation est donc bien vivant, n’en déplaisent à ceux qui veulent détourner l’attention des populations. « Ce sont des personnes de mauvaise foi qui passent leur temps à véhiculer de fausses informations pour détourner l’attention de l’opinion », a-t-il conclu.