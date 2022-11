Gabon: Fally Ipupa en concert live VIP à Libreville le 9 décembre 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Fraîchement détenteur d’un disque d’or délivré par la Fnac et auteur d’un concert monumental au Stade des Martyrs de Kinshasa, Fally Ipupa se produira au jardin botanique de Libreville le vendredi 9 décembre prochain. Un événement organisé par Direct Prod dans le cadre de son event musical et business spécial VIP.

À l’heure où les entreprises et les consommateurs de musique étaient en quête d’un espace privé et privilégié, le label de musique par ailleurs acteur clé du divertissement au Gabon, Direct Prod, a décidé de lancer un tout nouveau concept calibré à la demande. Pour ce premier acte, la structure a décidé de mettre la barre haute en offrant durant un concert live spécial VIP Fally Ipupa.

L’artiste musicien planétaire sera en prestation exclusive le vendredi 9 décembre 2022 au Jardin botanique de Libreville et ce, dès 20 heures. La première partie de cet événement d’envergure sera assurée par la crème de la scène locale. De Lauriane Ekondo à Créol en passant par Manitou et Brivy. Une manière de lancer les hostilités de fin d’année en beauté.

Notons que cet concept novateur est une initiative de Direct Prod qui vise à « créer un événement privé sur mesure pour les entreprises. Le but étant de leur permettre de passer un moment privilégié avec leurs clients, leurs prospects et même entre collègues », a souligné l’organisateur de l’événement. 3 packages sur mesure ont été conçus. Le carré diamants, le carré or et le carré argent. Infoline :(+241) 062 25 44 25.