Gabon: faites-vous livrer des produits agricoles grâce à la plateforme Kooli

Depuis quelques années, les services de livraison tendent à s’imposer dans les ménages gabonais avec une diversité de produits. Dans cette marche vers l’innovation, la start-up Kooli, service qui permet l’achat en ligne de produits alimentaires frais vendus sous forme de paniers, se trouve en bonne voie, avec le lancement d’un site de vente en ligne au dernier trimestre 2021 et d’un point de produits d’agriculteurs locaux.

Lancé il y a un an, Kooli livre des paniers alimentaires payés par des gabonais de la diaspora pour leurs proches à Libreville. Un projet né de la volonté de trois gabonais, notamment Laure Marina Maroundou, Mélia Mokoko et Michael Pambo Ognana d’apporter leur expérience en matière de distribution de produits frais issus de l’agriculture locale.

Après un an de déploiement sur le terrain, la jeune start-up souhaite passer à la vitesse supérieure et pour ce faire, elle compte mettre en place deux nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer leur service. Notamment; la création d’un point de vente physique Kooli à Libreville au premier trimestre 2022 et le lancement de la plateforme web en cours de construction.

Pour ce faire, une campagne de collecte de fonds a été lancée. Celle-ci permettra la matérialisation des projets susmentionnés et un déploiement à plus grande échelle sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, en participant à la cagnotte, cela permettra l’essor de la jeune entreprise et le soutien d’un projet « assis sur des valeurs familiales, de bienveillance et de partage ». Pour toutes les informations, cliquez sur les liens suivants: https://fr.ulule.com/kooli-a-besoin-de-vous/ et pour les dons, https://www.monkooli.com.