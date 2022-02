Gabon: face au mutisme de Mouguiama Daouda, le SNEC s’en remet à Ossouka Raponda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Tournés en bourrique par leur collègue le Pr. Patrick Mouguiama-Daouda, par ailleurs ministre de l’Enseignement supérieur, les membres du Syndicat national des enseignants chercheurs (Snec) ont décidé de se tourner vers le premier ministre. En effet, les universitaires ont sollicité une audience à Rose Christiane Ossouka Raponda pour enfin donner suite au protocole d’accord signé le 25 juin 2021.

C’est le mardi 22 février dernier que le Syndicat national des enseignants chercheurs a donné de la voix sur leur situation soumise à la tutelle depuis le 25 juin 2021 mais dont les issues restent bouchées. En effet, les universitaires se sont dits las de patienter la diligence du Pr. Patrick Mouguiama-Daouda qui ne semble guère préoccupé par l’état déplorable des universités et grandes écoles publiques frappées de décrépitude à tous les niveaux.

En se tournant vers l’Assemblée nationale, le Snec espère que cette institution saura tenir parole dans l’atteinte d’un climat social apaisé en saisissant directement Rose-Christiane Ossouka Raponda, Chef du gouvernement. « C’est la raison pour laquelle nous vous adressons cette demande d’audience », ont souligné les universitaires dans un document rendu public. Une démarche louable quand on sait que pour l’exécutif, ce sont les grévistes les « irresponsables ».



Pour rappel, leurs revendications portent sur l’augmentation des capacités d’accueil dans les universités et grandes écoles publiques, l’arrimage de la pension retraite au nouveau système de rémunération et les vacations. À cela s’ajoutent les régularisations des situations administratives des enseignants et enseignants-chercheurs des enseignants de l’Institut de technologie d’Owendo (ITO), l’Institut supérieur de technologie (ITS), et l’Institut universitaire des sciences de l’organisation (IUSO). Rose Christiane Ossouka Raponda saura-t-elle se montrer à la hauteur de l’enjeu ?