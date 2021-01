Gabon: face à Ali Bongo, Mgr Iba-Ba déplore la paupérisation des ménages sous prétexte de la Covid-19

Lors de son allocution de présentation de vœux au chef de l’Etat, l’Archevêque Métropolitain Mgr Jean-Patrick Iba-Ba n’a pas manqué d’interpeller Ali Bongo Ondimba au sujet de l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur le quotidien des populations. A cet effet, il a déploré la paupérisation sans cesse croissante qui menace indéniablement le vivre ensemble.

Si d’entrée de jeu le porte-parole des confessions religieuses a salué les efforts consentis par le gouvernement pour la diversification de l’économie et la transformation locale, il n’a pas manqué de se montrer quelque peu critique vis-à-vis de la politique de l’exécutif en matière d’emploi. Ainsi, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba a dit regretter que « certaines initiatives en faveur de la réduction du chômage des jeunes, à l’instar de la création de centres professionnels plus adaptés aux besoins de notre économie nationale, tardent encore à voir le jour ».

Dans le même ordre d’idées, l’Archevêque de Libreville, sur un ton franc, a déploré la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui, selon lui, aurait été conduite par le gouvernement sans concertation avec l’ensemble des acteurs de la société. Toute chose qui a eu un impact indéniable sur le plan économique. Jean-Patrick Iba-Ba a d’ailleurs relevé que « les secteurs économiques les plus fragiles ne nous paraissent pas avoir été suffisamment accompagnés. Ce qui appauvrit tragiquement les ménages, et détériore ainsi le vivre-ensemble tel que nous l’observons », a-t-il déclaré.