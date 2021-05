Gabon: Fabrice Ovolo dévoile son oeuvre sur le coopérativisme pour booster l’investissement communautaire

C’est au cours d’une conférence débat animée le samedi 08 mai 2021 que Fabrice Ovolo,qui exerce en qualité d’ inspecteur verificateur du trésor a présenté son œuvre axée sur le concept de coopérativisme qu’il considère comme une méthode de financement communautaire. Un système qui selon ce dernier peut permettre aux communautés de financer leur projet par la création.

Pour cet expert financier, il s’agit de se mettre ensemble, dans l’optique d’une coopération d’investissement peu importe le domaine d’activité. C’est dans ce sens que le samedi 08 mai il a présenté à son public, au sein de la Chambre de commerce de Libreville son système de financement communautaire.

Si l’idée de la coopérative part d’un regroupement de personnes et d’une entreprise fondée sur la participation économique des membres, en capital et en opérations, pour Fabrice Ovolo, le coopérativisme est une technique qui permet, quel que soit son niveau de revenu, d’investir et de se faire de l’argent.

Il préconise que les citoyens se battent, pour créer des entreprises, des emplois, l’État n’étant là que pour la régulation et l’encadrement. « On crée des entreprises et on investit. Il faut encadrer le risque et s’entourer d’un minimum de contrôle pour qu’on soit sûr de retrouver son argent à la fin », a souligné le conférencier.



Fabrice Ovolo pour finir, a incité les Gabonais à s’adonner au coopérativisme. Cette action qui a pour but de produire des revenus, permettra ainsi de réaliser les objectifs pour le bien de la communauté nationale.