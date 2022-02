Gabon: Fabrice Nze Bekale nommé administrateur indépendant de VAALCO Energy

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ancien membre du conseil d’administration du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) et directeur général de la Société équatoriale des mines (SEM), Fabrice Nze Bekale vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. En effet, comme annoncé le 31 janvier dernier, le directeur général d’Africa Consulting & Trading (ACT), est le nouvel administrateur indépendant de VAALCO Energy, l’une des étoiles montantes du secteur pétrolier gabonais.

Actuel directeur général du groupe panafricain Africa Consulting & Trading (ACT), Fabrice Nze Bekale, ancien membre du conseil d’administration du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) et directeur général de la Société équatoriale des mines (SEM), vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. Celui qui fut responsable financier de Celter International et directeur de la Standard Bank PLC de 2008 à 2011, a été nommé le 31 janvier dernier administrateur indépendant de Vaalco Energy.

En effet, comme annoncé par Andrew Fawthrop, président du conseil d’administration de la société pétrolière texane le 31 janvier sur globenewswire.com, le technocrate gabonais a été sélectionné pour apporter « sa grande expérience du conseil d’administration et de la direction générale dans le secteur minier et bancaire en Afrique de l’Ouest (…) et ainsi aider Vaalco à atteindre ses objectifs stratégiques ». Objectifs qui s’articulent principalement autour de l’amélioration de sa production journalière.



Au conseil d’administration de VAALCO Energy, celui qui « a construit un vaste réseau de relations au Royaume-Uni et en particulier au Gabon (…) et acquis une connaissance approfondie des affaires dans la région », devrait donc apporter « une perspective unique » comme l’a rappelé Andrew Fawthrop. « Enthousiastes quant à l’avenir de VAALCO », le PCA n’a pas tarit d’éloges sur Fabrice Nze Bekale, qui on le rappelle cumule plus de 25 ans d’expérience dans les secteurs minier, bancaire, télécommunications et de la finance internationale.