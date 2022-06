Gabon: Eyeghe Ndong exclut un retour au PDG, mais soutiendra Ali Bongo en cas de candidature

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le dimanche 12 juin 2022 que l’ancien Premier ministre Jean Eyeghe Ndong a tenu à échanger avec les populations du 2ème arrondissement de la commune de Libreville. Occasion pour l’actuel Haut-Commissaire de la République d’édifier ces derniers sur sa nouvelle posture politique indiquant qu’il soutiendra le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba lors des prochaines élections présidentielles prévues en 2023.

En effet, 7 mois après sa nomination au Haut commissariat de la République, l’ancien membre de la Coalition pour la nouvelle République (CNR) chapeautée par Jean Ping, est enfin sorti de son silence. Au cours d’une causerie organisée par le Comité d’actions politiques (Cap 2023) dont il est l’initiateur et en présence du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) Nestor Ayi, l’ancien Premier ministre a tenu à édifier l’opinion sur son positionnement politique.

D’entrée de jeu, Jean Eyeghe Ndong a exclu un retour dans les rangs du Parti de masse. « Je suis parti. Je ne peux plus y repartir », a-t-il martelé. Toutefois, le Haut commissariat de la République n’a pas caché son intention de soutenir l’actuel chef de l’Etat en cas de candidature à la prochaine élection présidentielle. « Je peux soutenir Ali Bongo dans une autre plateforme comme le CAP 2023, à défaut de créer une autre structure politique », a-t-il indiqué. Revenant sur la polémique autour de son départ de l’opposition, Jean Eyeghe Ndong a relevé qu’on « fait la politique avec la tête, et non avec le cœur » pour justifier ses choix.