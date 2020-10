Gabon: extension du réseau d’électricité pour les habitants de Mindoubé 1

Annoncé par la direction générale de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) il y a quelques semaines, le plan d’urgence 2020 commence à porter ses fruits comme en témoignent les travaux réalisés dans le quartier Mindoubé 1. Après des années à broyer du noir, les populations de ce quartier situé dans le 5ème arrondissement de la commune de Libreville, ont pu bénéficier de travaux de renforcement, d’extension et de sécurisation de leur réseau d’électricité.

C’est dans le cadre de l’exécution de son plan d’urgence 2020 annoncé quelques semaines plus tôt et relatif notamment à l’amélioration de la desserte en électricité du Grand Libreville, que la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a procédé aux travaux de renforcement, d’extension et de sécurisation du réseau d’électricité du quartier Mindoubé 1.

Situé dans le 5ème arrondissement de la commune de Libreville, ce quartier vient en effet de voir son réseau HTA étendu grâce à la construction d’un réseau BT sur un linéaire de plus de 3000 mètres, la création d’un poste HTA/BT de 400 kVA et le transfert de 150 branchements existants. Participant au plan de destruction de plus de 4000 installations électriques, ces travaux ont été ponctués par le satisfecit des populations environnantes qui bénéficient aujourd’hui d’un rapprochement de compteurs.

D’un coût estimatif de 120 millions de FCFA intégralement financés par la SEEG, ces travaux qui bénéficieront dans l’immédiat à près de 400 familles gabonaises, soit plus de 2500 personnes, constituent une première victoire pour l’entreprise dirigée par Alain Patrick Kouma. Avec encore près de 1,4 milliard de FCFA à décaisser dans le cadre de son plan d’action prioritaire dans le domaine de l’électricité, ce sont à terme près de 4000 foyers qui devraient être impactés dans les quatre communes du Grand Libreville.