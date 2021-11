Gabon: excédée par son état de santé, elle se donne la mort

Ecouter cet article Ecouter cet article

Léontine Gnangué, une compatriote, la cinquantaine révolue s’est donné la mort par pendaison le vendredi 12 novembre 2021 à Mimongo. Selon le récit du site Topinfosgabon, le geste désespéré de la victime serait consécutif aux souffrances dues aux ennuis de santé et à la précarité auxquelles elle faisait face.

Selon le récit d’un membre de la famille au site Topinfosgabon, Léontine faisait face à des ennuis de santé. Une situation pour laquelle elle se plaignait à chaque rechute. Alors, alors que tout le monde était allé se coucher, Léontine serait sortie de la maison où elle vivait avec son grand-frère et le reste de la famille. Ce dernier, son aîné, qui de sa chambre aurait entendu la défunte sortir de la maison, s’est dit qu’elle serait partie assouvir un besoin comme d’habitude et ne s’est pas inquiété plus que ça.

Cependant, c’est après avoir constaté un silence de quarante cinq minutes que le grand-frère se serait interrogé sur la destination prise par sa sœur et surtout le motif de sa sortie. Il l’aurait appelé à plusieurs reprises sans succès. Suite à cela, il aurait décidé de ratisser les alentours du domicile. C’est en faisant la ronde qu’il serait tombé sur Léontine Gnangué, pendue à un citronnier à l’aide d’un pagne.

Le grand frère aurait agi promptement en prévenant les voisins qui vont par la suite arriver sur le lieu du drame. Alertée, la Gendarmerie serait venue procéder au constat d’usage et va probablement ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès de la victime. Le corps sans vie de Léontine Gnangué a quant à lui été conduit à la maison de pompes funèbres locale puis inhumé par ses proches.