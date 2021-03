Gabon: Eugène Mba somme les habitants de la décharge de Mindoubé de déguerpir dans 1 mois

C’est à l’occasion d’une rencontre avec la trentaine de familles squattant autour de la décharge de Mindoubé 1 que le maire de Libreville Eugène Mba a annoncé qu’un projet d’élargissement de ladite décharge est en cours. À cet effet, les populations vivant autour sont priées de déguerpir les lieux dans un délai de 1 mois à compter du mercredi 17 mars dernier, rapporte L’Union.

C’est assurément un coup de massue que les habitants de la décharge de Mindoubé 1 ont reçu sur la tête avec l’annonce faite par l’édile de la commune de Libreville. L’information a été rendue publique par notre confrère le quotidien L’Union le mardi 16 mars dernier. Selon Eugène Mba, il s’agit pour la municipalité de garantir une plus grande capacité de dépôt et de traitement d’ordures ménagères et même industrielles dans cet espace.

« Il est nécessaire d’élargir la superficie de la décharge. Nous avons convenu avec les populations qui vivent dans les environs de la décharge qu’elles libèrent les lieux », a indiqué l’édile de Libreville. Selon la même source, un consensus a été trouvé entre les deux parties. Même si aucune information dessus n’a fuité, il nous revient que le préavis de déguerpissement d’un mois court à compter du mercredi 17 mars dernier.

Il est quand même difficile d’imaginer les contours desdits accords qui permettraient à ces indigents de s’épanouir. Déjà qu’en vivant autour de la décharge, leur mode de vie n’était pas digne des individus jouissant des droits fondamentaux. La trentaine de familles bientôt déguerpies devront donc se trouver un nouvel oasis avec en poche le paiement de cette indemnité.