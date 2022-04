Gabon: Estuaire et Ogooué Maritime, seules provinces touchées par le Covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a livré un nouveau point de la situation épidémiologique. De ce dernier, il ressort 3 nouvelles contaminations au covid-19 enregistrées sur 702 tests réalisés entre les journées de lundi 4 et mercredi 6 avril 2022.

Ces 3 nouvelles contaminations et 3 guérisons rapportées dans le bilan de début de semaine portent le nombre total de cas actifs à 17. Des cas encore répartis essentiellement dans 2 provinces du pays, dont l’Estuaire (5) et l’Ogooué-Maritime (10). Les autres provinces sont complètement passées au vert selon la cartographie des cas actifs et ne comptent plus aucun cas positifs à la covid-19 à ce jour.

Notons également que ces 3 nouveaux cas positifs concernent uniquement la ville de Port-Gentil, dans l’Ogooué-Maritime. Libreville, autrefois considérée comme le cluster de l’épidémie, n’a enregistré aucun nouveau cas positif. Même son de cloche pour Franceville et Moanda dans le Haut-Ogooué, qui se sont complètement débarrassés de la Covid-19.