Gabon: Essassa hôte de la 4ème édition du festival Ayeghele Nkina

Du 23 au 28 août 2022, se tiendra le festival de danse urbaine « Ayeghele Nkina » au quartier Essassa dans le 2ème arrondissement de la commune de Ntoum. Organisée par la fédération de Danse urbaine du Gabon, cette 4ème édition a pour objectif la sensibilisation, l’éducation, la création artistique ce autour de diverses activités.

Placée sous le thème « La danse est au cœur du dialogue et facteur de développement », le festival Ayéghele Nkina se déroulera le 23 août prochain à Essassa dans la commune de Ntoum. Un événement qui sera marqué l’organisation de plusieurs activités notamment des ateliers de danse, des compétitions de danse, stages, spectacle, rencontres avec des artistes bien connus dans le milieu.

Pour les initiateurs, le festival sera agrémenté d’une pluralité de spectacles jouant sur les mélanges de groupes et styles, de culture, de chorégraphies tirés des différents ateliers. Toute chose qui devrait permettre aux spectateurs et amateurs de se prêter au jeu de la scène et des performances des professionnels du domaine .

Il faut souligner que des projections cinématographiques sont également prévues les 25, 26 et 27 août, le tout agrémenté de stands dédiés au rafraîchissement et à la dégustation de différents mets du terroir. A noter que des photos et autres produits seront également exposés pour le grand bonheur des festivaliers.

Fondé le 24 mai 2017 par Jean Hussen Ekomo Bikoro, leader et chef chorégraphe de True legend crue est une association artistique de danse. Elle est la première association à avoir organisé un festival de danse au Gabon.