Gabon: ESS Bourse désigné mandataire pour l’emprunt obligataire EOG 6,25% NET 2022-2028

Après avoir mené à bien le dernier emprunt obligataire du Gabon « EOG 6% NET 2021-2026 » qui s’est clôturé avec succès à hauteur de 188,82 milliards de FCFA, le gouvernement gabonais a récemment renouvelé sa confiance à la société de bourse Emrald Securities Services Bourse (ESS Bourse) dans le cadre d’un nouvel emprunt obligataire par Appel Public à l’Épargne dénommé EOG 6,25% NET 2022-2028. Une marque de confiance qui dénote de l’expérience avérée de cette société dans l’organisation de ce type d’opération financière.

En effet, cette énième attribution en qualité d’arrangeur et chef de file principal pour l’organisation d’un nouvel emprunt obligataire est motivée par le résultat engrangé par ce groupe financier fondé par Christian Din Dika, lors du dernier emprunt obligataire du Gabon « EOG 6% NET 2021-2026 ». Une opération qui avait rencontré un fort succès puisqu’au lieu de 175 milliards de FCFA, celle-ci s’était cloturée par la collecte de de 188,82 milliards de FCFA.

Le fondateur d’ESS Bourse Christian Din Dika © GMT

Pour ce nouvel emprunt, EOG 6,25% NET 2022-2028 les critères retenus par l’Etat gabonais sont entre autres « la solidité du dossier, la crédibilité de la structuration, et l’importance des prises fermes présentées dans les délais impartis ». A noter que le mandat d’arrangement et de Chef de file principal a été conclu entre l’Etat gabonais et ESS Bourse au détriment d’autres sociétés de bourse.

Pour rappel en 2021, en plus de l’appel à l’épargne public du Gabon, ESS Bourse structurait et centralisait également l’Emprunt obligataire de la République du Congo, une opération bouclée avec succès à hauteur de 113 milliards FCFA, soit une sursouscription de 13%.