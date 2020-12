Gabon: «Espoir de l’humanité» distribue des kits scolaires aux enfants de familles démunies

Avec plus de 600 000 personnes vivant avec moins de 600 FCFA par jour, la population des Gabonais économiquement faibles (GEF) constitue l’une des principales épines dans le pied du gouvernement. Conscientes de ces difficultés, certaines associations militent pour aider ces « familles démunies ». C’est le cas de l’association « Espoir de l’humanité », qui œuvre notamment pour venir en aide aux enfants dont les parents disposent de peu de moyens.

Créée dans l’optique de venir en aide aux familles démunies, l’association « Espoir de l’humanité » entend œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations économiquement faibles. C’est donc dans cette optique, qu’elle vient d’effectuer une opération de distribution de kits scolaires aux enfants dont les parents disposent de peu de moyens.

En effet, consciente du fait que l’éducation favorise la mobilité socio-économique et constitue un moyen d’échapper à la pauvreté, l’association dont le leitmotiv est de redonner « Espoir de l’humanité », a effectué cette opération dans la province de l’Ogooué-Maritime précisément à l’école publique Quartier sud 1 et l’école publique Balise 2.

Souhaitant « contribuer davantage au développement intellectuel des enfants », l’association qui voudrait que « chaque enfant ait sa place dans la société », a donc mobilisé ses ressources. Une initiative qui ne devrait toutefois pas en rester là, tant l’accès à l’éducation et l’accroissement des taux de scolarisation restent une priorité à l’échelle nationale et internationale.