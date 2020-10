Gabon-Espagne: entraide judiciaire au menu de l’échange entre Antonela Ndembet et Fernando Alonso Navaridas

Ce lundi 19 octobre 2020, le ministre de la Justice Erlyne-Antonela Ndembet a reçu en audience l’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Gabon, Fernando Alonso Navaridas. Il était question lors de cette rencontre d’échanger sur les conventions d’entraide judiciaire et celles relatives au transfèrement des personnes condamnées et à l’extradition entre les deux Etats.

En effet, au cours de cette audience, il était question pour les deux personnalités de faire le point de l’avancement des textes et conventions entre le Gabon et le Royaume d’Espagne. Il s’agit notamment des projets de conventions relatives à l’entraide judiciaire, au transfèrement des personnes condamnées et à l’extradition entre les deux pays.

Il faut souligner que ce type de convention permet qu’une aide judiciaire la plus large possible soit fournie et reçue dans le cadre d’ enquêtes, poursuites et procédures judiciaires relatives à des affaires pénales, menées ou engagées contre les ressortissants de chaque pays. À l’issue des échanges, l’Ambassadeur d’Espagne s’est dit satisfait des avancées réalisées par le Ministère de la Justice sur les études des textes proposés.

Sur un tout autre plan, Erlyne-Antonela Ndembet-Damas et Fernando Alonso Navaridas ont également passé en revue l’actualité nationale. Ainsi, la contribution du Ministère de la Justice dans le rapport de la stratégie de la promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités femmes/hommes, remis par la Première Dame au Président de la République, Ali Bongo Ondimba a été abordée.

Au cours de leur entretien, le diplomate espagnol n’a pas manqué de saluer les avancées du Gabon en matière de développement sociopolitique et économique de la femme.