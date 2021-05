Gabon: Esdras Mouhoulou propose une loi pour réduire le taux de redoublement

Ce jeudi 07 mai 2021, le député du 3ème siège de la Boumi-Louetsi Jules Esdras Mouhoulou était face à ses collègues de la commission de la Santé, de l’Éducation et des affaires sociales et culturelles de l’Assemblée nationale. Au menu de cette audition la proposition de loi portant réorganisation de la loi 21/2011 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche en République Gabonaise.

Cette proposition de loi s’inscrit dans la volonté de l’élu d’améliorer le « rendement du système éducatif par la mise en place, entre autres, d’une gouvernance pluriannuelle du secteur ». Une démarche nécessaire face à un système éducatif de plus en plus décrié et qui peine à fournir des résultats probants.

Selon l’honorable Jules Esdras Mouhoulou, cette proposition a pour objectif de corriger les incohérences relevées dans la loi 21/2011 en prenant en compte les spécificités du système éducatif gabonais. De manière pratique, il s’agira d’asseoir une gouvernance en vue de « réduire le taux de redoublement, d’améliorer qualitativement le cadre d’apprentissage, de diversifier les offres de formation ».

Au terme de cet exposé, qui a suscité un vif intérêt et plusieurs interrogations, il reviendra donc aux honorables députés d’amender ou d’adopter le texte en l’état. Ceci pour dynamiser le système éducatif.