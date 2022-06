Gabon: Eramet et Women in Africa lancent le programme «Femmes d’Avenir» 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 10 juin 2022, l’hôtel Radisson Blu de Libreville a servi de cadre au lancement officiel du programme « Femmes d’Avenir » initié par le géant minier français Eramet et Women In Africa, première plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneures. Une initiative qui a pour objectif d’offrir un accompagnement aux entrepreneures gabonaises.

C’est en présence du Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, du président directeur général du groupe Eramet Christel Bories, et de la présidente de Women In Africa Hafsat Abiola que s’est déroulée cette cérémonie de lancement du projet « Femmes d’Avenir ». Un programme qui s’inscrit dans la volonté du géant minier de contribuer à la formation des femmes entrepreneures mais aussi à permettre leur inclusion financière.

En effet, « Femmes d’Avenir » est une initiative qui a pour objectif principal l’accélération de l’entrepreneuriat féminin. Elle ambitionne permettre, sur 3 ans, à près de 130 entrepreneures gabonaises de bénéficier d’un accompagnement dédié incluant une formation, un mentorat, et un accès à des réseaux ainsi qu’à des financements. Pour cette année, c’est plus de 1 000 pré-candidates qui ont d’ailleurs été retenues.

A l’issue du processus de sélection, 35 lauréates ont été sélectionnées pour intégrer la première promotion de bénéficiaires du programme d’accompagnement personnalisé. Lors de son intervention le PDG du groupe Eramet a relevé l’importance que revêt cette initiative qui vise à « créer en Afrique des écosystèmes dynamiques et innovants en faveur de l’entrepreneuriat féminin, source de vitalité économique et de croissance ».

Pour information, Women In Africa (WIA) Initiative est la première plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneures. Elle est présidée par Hafsat Abiola et lancée en 2017. Gageons que l’initiative soit pérenne et qu’elle permette le développement d’un véritable réseau de femmes actives.

Esther Kengue