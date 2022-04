Gabon: Eramet en soutien aux femmes entrepreneures

Ecouter cet article Ecouter cet article

Eramet veut booster l’émergence de l’entrepreneuriat au Gabon. Le groupe a annoncé, la semaine écoulée, qu’il va mettre en place un programme d’appui au développement des femmes entrepreneures au Gabon, en partenariat avec l’État du Gabon et la plateforme internationale Women in Africa.

Convaincu du potentiel féminin dans l’économie locale, Eramet veut booster l’entrepreneuriat féminin au Gabon. Les femmes entrepreneures gabonaises vont, dans un avenir proche, bénéficier du soutien du groupe. « (…) Nous avons choisi de travailler avec Women In Africa Initiative qui est l’une des principales plateformes internationales consacrées au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneures. Nous sommes en train de construire avec eux un programme d’appui au développement de ces femmes entrepreneures. », a indiqué Marie-Axelle Gautier, directrice impact sociétal et droits humains du Groupe Eramet.

Loïse Tamalgo, le délégué général d’Eramet pour l’Afrique, basé à Libreville, estime que « il y a plus de femmes entrepreneures en Afrique que dans n’importe quelle autre région du monde. La création de valeur de ces entrepreneuses est gigantesque ». Au Gabon, Eramet a soutenu la création de 3L des pavés, une société comptant 39 salariés et dirigée par une femme. Une réalisation « au service de la promotion et de l’inclusion des femmes au développement économique de l’Afrique », a souligné Marie-Axelle Gautier.

Pour le groupe, la femme occupe une place de choix. L’appui d’Eramet au développement des entrepreneures au Gabon s’inscrit dans la feuille de route de sa stratégie de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). « Eramet a décidé d’accélérer la promotion des femmes dans les postes à responsabilité et s’est fixé un objectif de 30% de femmes managers à l’horizon 2023. Cette transformation nécessite un travail de fond pour faire émerger des talents féminins dans leurs carrières. Fin 2021, nous atteignions déjà 25,7% de femmes managers dans nos effectifs », a conclu Loïse Tamalgo.