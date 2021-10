Gabon: Ephemeral Africa Concept Store ouvre son premier magasin à Okala

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après un an d’activité en ligne, la première boutique de la marque de vêtements Ephemeral Africa Concept Store a, physiquement vu le jour ce mercredi 20 octobre 2021. C’est dans le quartier Okala, situé dans le 1er arrondissement de Libreville, que sa promotrice, Antinea Amiel épouse Boumandjala Ngoulakia encore appelée AmielKilla, va désormais exposer ses créations.

Après avoir conquis un marché virtuel, Amiel épouse Boumandjala Ngoulakia a décidé d’agrandir sa clientèle. Ce projet qui est parti d’un « rêve », selon elle, a su faire son chemin depuis la vente en ligne jusqu’à l’ouverture de cette première boutique physique. Mercredi dernier, c’est à Okala que les adeptes de mode et de bons plans ont pu découvrir dans un cadre chic et une ambiance décontractée le nouveau bébé de celle qui se définit comme la shineuse en chef.

Ce nouveau store ambitionne de mettre en avant une marque engagée qui fait la promotion du savoir-faire africain et le travail artistique derrière chacune des réalisations vestimentaires. « Ephemeral Africa Concept Store regroupe des vêtements conçus par différents talents africains venant de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Ghana ou du Nigéria. Il est temps que les Africains portent l’Afrique par les vêtements et pas seulement avec des pagnes », a martelé la fondatrice de la marque.

Pour la jeune entrepreneure, à côté du travail acharné, c’est l’accomplissement de nombreuses prières. « Rien n’aurait été possible sans l’aide de Dieu mais surtout sans la présence des shineuses, les clientes fidèles qui m’accompagnent au quotidien », s’est-elle montrée reconnaissante. Se faisant, la jeune femme ne compte pas s’arrêter en si beau chemin. Consommer et exporter le made in Africa au niveau local et international est la vision de cette marque qui promet d’ici peu une collection 100% masculine pour le plus grand plaisir des shineurs.