Gabon: entrée en vigueur de la nouvelle mercuriale ce 1er octobre 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 15 septembre 2022, le ministre de l’Economie et de la relance, Nicole Jeanine Lydie Roboty, épouse Mbou a présidé la cérémonie de signature du protocole d’accord devant permettre l’application stricte de la nouvelle mercuriale de 48 produits alimentaires de première nécessité. Ayant pour but d’oxygéner le panier de la ménagère, ladite mercuriale entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

C’est en présence du ministre des Petites et moyennes entreprises, du ministre des Transports, du ministre de l’Economie et de quelques représentants des opérateurs économiques qu’a eu lieu la cérémonie de signature du protocole d’accord de la nouvelle mercuriale. Rappelant l’objectif visé par l’élaboration d’une nouvelle fixation de prix sur 48 produits dits de première nécessité, Nicole Jeanine Lydie Roboty épouse Mbou a tenu à préciser que l’entrée en vigueur sur l’ensemble du territoire national est arrêtée au 1er octobre 2022.

Pour veiller au strict respect de cette mesure, la Direction générale de la consommation et de la concurrence (DGCC) procédera aux contrôles quant au respect de cette nouvelle tarification . Celle-ci devrait se matérialiser par le déploiement des équipes de contrôleurs des prix sur le terrain et devrait aboutir à des sanctions pécuniaires en cas de non-respect de celle-ci. Une nouvelle qui devra être bien accueillie dans les ménages où l’augmentation des prix des produits essentiels du panier de la ménagère est de plus en plus décriée sur les plateformes par les consommateurs qui en sont les principales victimes.

Avec un taux d’inflation situé autour de 2,9% en 2022, le Gabon compte bien réduire un peu plus cette donnée s’agissant exclusivement d’une quarantaine de produits alimentaires. Ainsi, le gouvernement souhaite baisser les prix des produits de consommation courante comme la viande, la volaille, le poisson, le riz, les conserves et autres produits laitiers pour ne citer que ceux-là. Cette nouvelle mercuriale est une réponse aux préoccupations des Gabonais concernant la vie chère décriée depuis plusieurs semaines d’une part et les commerçants gagneraient désormais à prendre des dispositions pour l’application de cette nouvelle mercuriale dans un peu plus d’une semaine.

Pierre Essono