Gabon: Enrique Mamboundou prépare-t-il son come-back en politique?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la question qui taraude les esprits ces derniers jours, après son apparition aux obsèques de l’ancien Premier ministre Casimir Oye Mba. En effet, l’ancien animateur radio et télévision, Enrique Mamboundou, par ailleurs président du mouvement La Voix du peuple avait disparu de la scène politique où pourtant il s’était fortement engagé, notamment lors de l’élection présidentielle d’août 2016.

Figure de proue du paysage politique national, notamment lors du dernier scrutin présidentiel, Enrique Mamboundou avait disparu des radars. En effet, au cours de sa dernière sortie publique en 2018 il fustigeait les accusations de collaboration avec le pouvoir proférées à son égard, il les avait d’ailleurs qualifiées de dénigrantes au regard de ce qu’il avait subi comme affres à cause de son engagement politique.

Ainsi, après près de 3 ans, le leader de la Voix du peuple a été aperçu lors des obsèques du vice-président de l’Union nationale Casimir Oye Mba. Une personnalité pour qui il avait beaucoup d’estime. Il faut dire que cette apparition n’a pas manqué de susciter des interrogations au sein de l’opinion qui y voit sans doute un retour du jeune leader politique dans l’arène politique.

Il faut dire qu’entre 2016 et 2018, Enrique Mamboundou Mamboundou s’était fortement fait remarquer pour son engagement en faveur de la libération des prisonniers politiques et surtout par l’organisation pendant près d’un an des « samedis de la résistance » au QG de l’ancien candidat à l’élection présidentielle Jean Ping. Preuve sans doute de ce probable retour, la présence de certains de ses lieutenants, notamment Armel Mwembine dit Grand kalle et de Paul Mberino, respectivement secrétaire général et vice-président de son mouvement politique.