Gabon: Engie energy prêt à éclairer 200 000 ménages grâce au solaire

Améliorer la desserte en énergie. C’est l’ambition affichée par le gouvernement à travers la signature le 15 mars dernier d’un protocole d’accord avec l’entreprise Engie energy access et qui devrait permettre à 200 000 ménages d’avoir accès à l’électricité via des installations solaires.

C’est en présence du ministre de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Roboty que le ministre de l’Energie et des Ressources hydrauliques Alain Claude Bilie-By-Nze a procédé à la signature de cet important accord. Un accord qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Développement sur l’ensemble du territoire gabonais du programme d’électrification rurale et péri-urbaine non connectée au Réseau public d’électricité ».

Prévu débuter avec une phase pilote dès le mois d’avril, ce projet pourrait permettre l’alimentation en électricité d’environ 200 000 ménages gabonais. Ainsi, il s’agira de développer l’installation d’équipements solaires domestiques en zones rurales et périurbaines.

Un projet qui selon le ministre de l’Énergie revêt une importance capitale notamment en matière d’accès à l’électricité dans les zones non desservies par le réseau public. « La phase pilote va démarrer le mois d’avril sur 2 ou 3 mois avant le démarrage définitif de la fourniture d’énergie en zone péri-urbaine et rurale. L’objectif est d’atteindre à peu près 200 000 ménages dans les 5 prochaines années », a indiqué Alain Claude Bilie-By-Nze.