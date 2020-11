Gabon: enfin une issue pour les employés de Pizolub

Privés de salaires depuis 6 mois, les employés de Pizolub pourront enfin voir leur calvaire tirer à sa fin. C’est ce qu’a assuré Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) après s’être entretenu le vendredi 13 novembre avec Guy Christian Mavioga, Directeur général de Pizolub.

La traversée du désert est tout proche d’être terminée pour les employés de Pizolub. En effet, le gouvernement via son ministre du Pétrole, Vincent De Paul Massassa, a récemment donné des garanties solides au bureau de l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) qui s’est saisie du dossier le 15 Août dernier. Dans la même logique, Sylvain Mayabi Binet, le secrétaire général de l’Onep s’est entretenu le vendredi 13 novembre avec le directeur général de Pizolub, Guy-Christian Mavioga afin de définir unanimement les modalités de sortie de crise.

« L’échange portait sur la situation actuelle de la société Pizolub. Notamment, l’arrêt des activités et le non–paiement de salaires. Il était pour nous important de venir nous enquérir de la situation auprès du directeur général de Pizolub après nos échanges avec le ministre du Pétrole et du gaz qui nous a rassuré que le gouvernement avait pris sur lui de relancer l’activité à Pizolub et de faire payer les arriérés de salaire », a déclaré le secrétaire général de l’Onep au terme de cet entretien.

Si pour l’heure, ni la date encore moins le nombre de mois qui sera prioritairement épongé par l’État n’ont été révélés, les employés de ladite société peuvent être sûrs d’une chose, c’est qu’une issue est d’ores et déjà trouvée. Place désormais aux actes puisque la parole sans œuvre est bibliquement admise comme « vaine ». Dans tous les cas , la reprise du travail est espérée pour très bientôt. Pour information, la direction générale de Pizolub a obtenu la validation du paiement des intrants pour blinder les tonnes de lubrifiants disponibles. Une bonne nouvelle pour les revendeurs de ladite substance.