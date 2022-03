Gabon: enfin des médicaments au centre de santé de Malinga

Ecouter cet article Ecouter cet article

Situé à 900 Km de Libreville, dans la province de la Ngounié, le Centre de santé dé Malinga vient de réceptionner plusieurs lots de médicaments et de produits pharmaceutiques. Il s’agit de stocks de médicaments fournis par le gouvernement dans le cadre de la réduction des inégalités en matière d’offre de soins.

C’est le chef du centre médical de Malinga, Guy-Patrick Moundénéné, qui a réceptionné ces lots de médicaments des mains du préfet de la localité, Eric André Zué. En remettant les médicaments aux responsables des formations sanitaires, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, espère répondre à la problématique de rupture de la chaîne d’approvisionnement des médicaments dans les structures de santé du pays pénalisant directement les populations sur l’ensemble du territoire national.

A en croire le responsable du centre médical, la quantité des médicaments reçus pourrait être gérée sur une période de douze mois. Le préfet Eric André Zué a, pour sa part, invité le personnel de santé du centre médical de Malinga à en faire bon usage. « En ma qualité de délégué du gouvernement dans la localité, je vais veiller à la distribution équitable des médicaments et aucun dispensaire des villages ne doit être oublié », a-t-il indiqué.

Notons que comme beaucoup d’autres localités du Gabon profond, Malinga n’est doté d’aucune structure sanitaire digne de ce nom. Il a fait l’objet, il y a 30 ans, de la construction d’un bâtiment à ce jour en état de décrépitude avancé et qui est tout logiquement tombé en ruines en même temps qu’il n’est presque plus alimenté en médicaments et produits pharmaceutiques. Des faits rendant ainsi l’accès à la santé dans cette partie sud de la Ngounié difficile.