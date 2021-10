Gabon: encore un report du Congrès de l’Union nationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

Prévue pour ce 15 octobre 2021, l’organisation du congrès ordinaire de l’Union nationale n’aura finalement plus lieu. Une annonce rendue publique par le président du Bureau du Congrès Raphaël Bandega-Lendoye qui, dans un communiqué ce mercredi 13 octobre, a indiqué que cet énième report est motivé par l’état d’avancement des travaux en commissions préparatoires qui ne seraient pas encore finalisés.

Le renouvellement des instances dirigeantes de ce parti présidé pendant une décennie par Zacharie Myboto est loin d’avoir trouvé son épilogue. Et pour cause, cette formation politique vient d’annoncer une nouvelle fois un report de son congrès ordinaire qui devait être marqué par l’élection du président de ce parti et de son équipe dirigeante.

« Le Président du Bureau du Congrès porte à la connaissance des congressistes qu’en raison de l’état d’avancement des travaux en commissions préparatoires du Congrès, celui-ci ne peut plus avoir lieu le vendredi 15 octobre 2021 comme prévu. La nouvelle date vous sera communiquée incessamment », peut-on lire dans le communiqué signé du président du Bureau du Congrès Raphaël Bandega-Lendoye.

Il faut souligner que ce scrutin devait aboutir à l’élection du nouveau président du parti avec en tête d’affiche le secrétaire exécutif adjoint sortant, Paul-Marie Gondjout, et la vice-présidente sortante, Paulette Missambo.