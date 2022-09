Gabon: encore deux morts dans un accident de circulation à Ndjolé

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le dramatique bilan établi récemment sur l’axe Medouane-Ndjolé. Un véhicule de type Rav4 ayant à son bord 4 passagers et un semi-remorque transportant un conteneur au village Otouma se sont violemment percutés causant ainsi le décès de 2 personnes mais également de nombreux blessés graves, rapporte le quotidien L’Union.

Selon une source militaire, le véhicule de marque Toyota Rav4 revenait de Bitam. C’est après avoir franchi le pont sur la rivière Otouma à quelques encablures du chef-lieu du département de l’Abanga-Bigné que ledit véhicule qui aurait tenté d’éviter un tassement se serait retrouvé nez à nez avec le semi-remorque faisant 2 morts au passage. Un énième accident mortel à la veille de la rentrée scolaire, qui rappelle que la prudence au volant est la chose de tous.

Les victimes auraient été identifiées comme étant Olivier Joseph Mokoa, responsable administratif au lycée Jean Hilaire Aubame Eyeghe de Nzeng-Ayong, plus connu sous le pseudonyme d’Amiral et un certain Dior. Depuis plusieurs semaines, de nombreux accidents se sont produits aussi bien dans le « Grand Libreville » qu’à l’intérieur du pays. Un énième drame qui devrait interpeller les conducteurs à plus de vigilance au volant.