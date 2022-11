Gabon: encore 800 enseignants à recruter à l’éducation nationale

Ecouter cet article Ecouter cet article

En mission d’évaluation des projets prioritaires dans la province du Woleu-Ntem dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation (PAT), le gouvernement par l’entremise de son ministre de la Fonction publique Madeleine Berre, a tenu à évoquer la problématique en prélude à l’arrivée prochaine du chef de l’État, Ali Bongo Ondimba à Oyem, la ministre de la Fonction publique, Madeleine Berre, a évoqué la situation administrative des agents publics du pays. Le membre du gouvernement a indiqué que 800 enseignants sont encore à recruter à l’Éducation nationale.

Présente dans le nord du dans le cadre d’une mission interministérielle conduite par le vice-premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nze, la ministre de la Fonction publique Madeleine Berre est revenue sur le bilan des situations administratives des agents publics, en l’occurrence des enseignants. Elle a indiqué que le ministère de l’Éducation nationale devrait recruter environ 800 enseignants.

C’est au cours d’un échange avec les représentants des partenaires sociaux des agents de l’Etat du septentrion que le patron du département Fonction publique a dressé un bilan à mi-parcours des situations administratives de ces derniers tout en signifiant ‹‹ qu’il reste des élèves à recruter au niveau de l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET), l’Ecole normale supérieure (ENS). Il nous reste exactement 800 agents à recruter au niveau de l’Éducation nationale, dont 603 sont encore en pré-salaires ›› a précisé Madeleine Berre.



Par ailleurs, le membre du gouvernement a émis le vœu que, « si la trésorerie nous le permet, nous débuterons l’année 2023 avec la régularisation des cas des avancements et des titularisations selon des catégories » a-t-elle ajouté. Aussi, la ministre Madeleine Berre a rassuré les uns et les autres du respect des engagements par le chef de l’État, Ali Bongo Ondimba, vis-à-vis des agents publics et parapublics.