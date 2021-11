Gabon: Encadrement Plus traine Théodore Koumba en justice

Ecouter cet article Ecouter cet article

Partenaire indéfectible de l’État gabonais dans la lutte contre les violences en milieu scolaire, la société Encadrement Plus subirait les manigances de Théodore Koumba visant à surseoir les activités de ces compatriotes. Une démarche malicieuse et malsaine que le responsable de ladite structure, Emmanuel Mvé Mba, entend déjouer en déposant plainte contre ses présumés bourreaux, en l’occurrence le ministre de l’Education nationale et son secrétaire général.

Que se passe-t-il entre Théodore Koumba et Emmanuel Mvé Mba ? Le premier cité aurait-il une dent contre le responsable de la société de protection d’élèves ? Des questions qui continuent de tarauder les esprits des observateurs du secteur éducatif qui ne comprennent pas la campagne de dénigrement menée par le premier soldat du Pr. Patrick Mouguiama-Daouda. Une inimitié qui aurait éclaté au grand jour lors de la récente conférence organisée par Encadrement Plus à ce propos.

« Monsieur Théodore Koumba, secrétaire général du ministère de l’Education nationale, préfère exceller dans la commercialisation de l’éducation en mettant en place une milice composée des anciens policiers et gendarmes pour sécuriser les établissements au détriment d’une société légalement constituée et composée des jeunes gabonais en quête d’emploi », a fustigé Emmanuel Mvé Mba devant la presse nationale locale et internationale.

Une cabale désagréable que les responsables de ladite société ont du mal à accepter. Pour ces derniers, Théodore Koumba aurait saisi le directeur d’académie provinciale du Woleu-Ntem afin de suspendre les activités de Encadrement Plus dans les établissements laïcs et confessionnels. Il s’agit entre autres du Collège privé Ondo et fils, du Lycée privé catholique d’Angone et du lycée privé Alliance chrétienne. S’estimant victime d’abus d’autorité, Encadrement Plus a décidé de déposer plainte contre Théodore Koumba dès ce lundi 22 novembre 2021. Nous y reviendrons !