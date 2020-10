Gabon: en tentant de tuer une gazelle, il se fait mordre par un serpent et décède à Bongolo

C’est la triste aventure dont a été victime Ardin Mambenga un compatriote réputé pour son habilité l’arme à la main. En effet, chasseur à la trentaine d’années, il a été mordu par un serpent alors qu’il courait après une gazelle dans la forêt de Mbongo à une quinzaine de kilomètres du village Nzoundou dans la province de la Ngounié. Selon L’Union, l’infortuné succombera de la morsure du reptile à l’hôpital de Bongolo où il avait été transféré d’urgence.

C’est une affaire qui continue de susciter l’émoi des populations de la région. Et pour cause, la mort d’Ardin Mambenga ne semble pas être perçue de la même manière par les villageois qui ne comprennent pas qu’un chasseur expérimenté puisse faire preuve de naïveté en pleine forêt. En effet, ce compatriote âgé d’une trentaine d’années parti à la chasse avec son neveu, Steven Mikolo Malouyi, aura eu la malchance d’être mordu par un serpent venimeux qui le fera passer de vie à trépas.

Selon le récit relayé par notre confrère le quotidien L’Union, le jour du drame, les deux chasseurs s’étaient rendus dans la forêt de Mbongo à une quinzaine de kilomètres du village Nzoundou dans la province de la Ngounié. Une partie de chasse qui débutera avec succès puisqu’ils parviendront à abattre 3 animaux. Un butin non négligeable dont Ardin Mambenga et Steven Mikolo Malouyi, ne semblaient pas se suffire. A cet effet, ils se lanceront à nouveau à la quête d’une gazelle aperçue non loin.

Pour y parvenir, Ardin Mambenga se détache de son neveu discrètement et se cache entre deux arbres. Il y patientera soigneusement jusqu’à ce que la gazelle refasse surface. Une fois la bête dans sa ligne de mire, le chasseur tire à bout portant sur l’animal. Touché, ce dernier réussira quand même à prendre la fuite à un rythme très lent. Une aubaine pour le chasseur qui va doucement suivre ses pas. Alors qu’il se rapproche de son butin, Ardin ressentit une piqûre sous son orteil. Dans la foulée, il allume sa torche et constate qu’il s’agit d’un serpent qu’il tuera de suite.

Seulement, le venin du reptile était tel que le garrot attaché pour circonscrire la circulation sanguine ne pût rien faire. Tombant dans les pommes excédé par le puissance de la substance toxique sécrétée par le reptile, Ardin Mambenga sera secouru par son neveu qui le conduit jusqu’à leur village. C’est de là-bas qu’un véhicule loué permettra son transfert vers l’hôpital de Bongolo où le blessé sera pris en soins intensifs. Une débauche d’énergie quasiment inutile puisque Ardin Mambenga succombera de la charge venimeuse. Sa famille suspecte une attaque mystique.