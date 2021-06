Gabon: en à peine cinq ans, le ratio dette/PIB a augmenté de plus de 92%

Dans le sillage d’un niveau record de tirages sur financement extérieur matérialisés par des résultats plus que mitigés, le ratio dette/PIB (Produit intérieur brut) du Gabon est passé du simple au double au cours des cinq dernières années. Ainsi, selon de récentes données compilées, alors qu’il s’établissait en moyenne à 37,6% entre 2010 et 2017, ce ratio a augmenté de plus de 90% sur la période 2018-2020.

Relativement contenue sur la période 2010-2017 avec un niveau établi à 37,6%, soit à peine 3,1 points au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne, le ratio dette/PIB du Gabon a explosé au cours des années suivantes. Comme le révèlent les données consolidées du Fonds monétaire international (FMI), ce ratio a connu une hausse exponentielle.

En effet, sous l’impulsion d’un niveau record de tirages sur financement extérieur passé de 3 355,8 milliards de FCFA en 2017 à 4 052,4 milliards de FCFA en 2020 soit une hausse de plus de 20%, le stock de la dette publique est passé de 4807,6 milliards de FCFA à 6 264,9 milliards de FCFA en 2020. Une hausse de plus de 30% en à peine quatre ans, pour des résultats peu visibles.

A contre courant d’un taux de croissance relativement faible sur la même période (0,8% en 2018 et -1,8% en 2020), cette hausse de plus de 90% d’un ratio dette/PIB établi à 72,5 en 2020 avec des perspectives à 71,1% en 2021 et 70,3% en 2022, stigmatise ce qui s’apparente fortement à des « dérapages budgétaires substantiels ». Toute chose qui devrait amplifier les difficultés d’ordre structurel que traversent le pays.

Seule issue désormais pour l’exécutif dans l’optique d’opérer cette transformation attendue de l’économie du pays, améliorer la gouvernance en investissant dans un capital humain efficace, capable de mettre en œuvre des réformes structurelles tirées par le secteur privé. Un secteur privé qui se trouve donc, plus que jamais, au centre de la stratégie économique.