Gabon: Emmanuel Ndzoma placé sous «mandat de dépôt définitif» ce mardi !

La nouvelle a été rendue publique, ce mardi 13 septembre 2022, par Me Jean Paul Moubembe en marge de la présentation du prophète Emmanuel Ndzoma devant le juge d’instruction. Selon son avocat, « il y a un mandat de dépôt définitif qui a été décerné contre sa personne ».

Alors que l’opinion attendait avec impatience d’en savoir plus sur le sort qui serait réservé à l’homme de Dieu, par ailleurs leader de l’Eglise synagogue du Gabon (ESG), la sentence semble avoir été prononcée par la Justice gabonaise. Et pour cause, accusé de s’être livré au charlatanisme, l’escroquerie et de troubles à l’ordre public, le prophète Emmanuel Nzdoma a vu sa détention confirmée par la juge d’instruction.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé son avocat au sortir de cette audience de laquelle il espérait obtenir la mise en liberté provisoire. « Le juge a maintenu la détention provisoire. Donc mon client est détenu. Il y a un mandat de dépôt définitif qui a été décerné contre sa personne », a déclaré son avocat Me Jean Paul Moubembe. Une issue qui semble n’avoir pas surpris son conseil qui soutient que la justice n’a pas voulu « fausser l’interrogatoire ».

Par ailleurs, l’expérimenté avocat qui a officié pour Feu Omar Bongo Ondimba a souligné qu’il estime bien une issue exploitable pour que le leader de l’Église synagogue du Gabon recouvre sa liberté. « Mon client n’a pas encore été entendu au fond. L’interrogatoire pour être entendu dans le fond débutera jeudi », a-t-il conclu. Autant dire que l’affaire est loin d’être pliée