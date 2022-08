Gabon: Emmanuel Ndzoma passible de 10 ans d’emprisonnement pour s’être livré à la «magie»

Ecouter cet article Ecouter cet article

À la une de tous les médias, le Prophète Emmanuel Ndzoma vient probablement de commettre une des infractions les plus graves encadrées par la loi pénale. En effet, en s’adonnant à une pratique juridiquement assimilable à de la magie, l’intéressé s’expose à la peine de 10 ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 5 millions FCFA au plus, conformément à l’article 210 du Code pénal en vigueur.

La vidéo fait le tour de la toile gabonaise et internationale. Tel un prestidigitateur, l’homme dit de Dieu autoproclamé Prophète Emmanuel Ndzoma a réalisé un des tours de magie les plus bluffant des temps contemporains. Ce dernier a réussi la prouesse d’inoculer un fœtus dans le ventre d’une femme de 37 ans lors d’une veillée de prière. Pis, le ventre de la fidèle a visiblement pris du volume aux autres du maître à jouer.

« Écoutes-moi madame, je suis Emmanuel Ndzoma, je ne te connais pas. Dieu est en train de me dire : tu vas tomber enceinte là ». Avant de poursuivre en déclarant « son ventre va commencer à pousser physiquement, sur place. Enlevez-moi ce pagne. J’ordonne à ce ventre de commencer à prendre un volume. Je viens de mettre un bébé de trois mois dans ton ventre !». La suite est devenue est connue de tous, le ventre libéré du pagne va pousser sous les « Amen ».

Une action qui,bien que spectaculaire et salvatrice pour celle qui devrait enfanter sans père,telle Marie, expose le Prophète aux affres de la loi. Et pour cause, révolutionner la fécondation in vitro (FIV) n’est pas une atteinte au droit. Mais la pratiquer via un procédé de prestidigitation ou spirituel, si. Dans le cas d’espèce, le Prophète Emmanuel Ndzoma a donc littéralement eu recours à de la magie dite « noire ». Une infraction grave aux yeux de la loi pénale en vigueur au Gabon.

D’ailleurs, l’article 210 du Code pénal dispose que « quiconque a participé à une

transaction portant sur des restes ou ossements humains, ou s’est livré à la pratique de la sorcellerie, de la magie ou du charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété » encourt jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 millions FCFA au plus, ou de l’une des deux peines seulement.

Une sanction pénale qui devrait être infligée à l’intéressé selon les internautes qui se disent « dépassés » par les pratiques étranges de cet homme de Dieu. Aussi, le Prophète Emmanuel Ndzoma serait régulièrement cité dans des abus de confiance par ses anciens fidèles qui l’auraient dénoncé, sans suite, auprès des forces de Police nationale. En septembre 2021, il prophétisait l’empoisonnement du Général de Brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema. Seulement il n’en a jamais rien été.