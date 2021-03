Gabon: Emmanuel Gege Adetelobe à la tête de Gab’Oil

A l’instar de la Société gabonaise de raffinage (Sogara) qui s’est vu attribuée ce mardi 23 mars un nouveau directeur général, deux ans après l’annonce de sa fusion d’avec la Société nationale des hydrocarbures (GOC), une autre société de l’industrie pétrolière s’est également vu adjuger un nouveau responsable. En effet, au terme du conseil, Emmanuel Gege Adetelobe, a été nommé directeur général de Gab’Oil, filiale de la GOC en charge notamment de la distribution de gaz butane et de carburants.

Un vent nouveau souffle sur le secteur pétro-gazier gabonais avec les nominations ce mardi, au terme du conseil des ministres, de nouveaux responsables des sociétés Étatiques dont Gab’Oil. Comme annoncé par le porte-parole du gouvernement Madeleine Berre, c’est désormais Emmanuel Gege Adetelobe, qui occupera la fonction de directeur général de cette filiale de Gabon Oil Company (GOC), chargée notamment de la distribution de gaz butane et de carburants.

En effet, ancien responsable logistique, approvisionnement, stocks et transit chez Pizo Shell SA, ancien responsable Hygiène, Sécurité, Environnement et Qualité (HSEQ) chez Engen avant d’occuper la fonction de Directeur QHSE pays chez Olam pendant un peu plus de quatre ans, Emmanuel Gege Adetelobe qui devra désormais conduire la destinée de Gab’Oil, dispose donc d’une véritable expérience dans le secteur pétrolier.

Celui qui a été formé à l’Ecole polytechnique de Masuku présente donc assez d’atouts et d’arguments en termes de compétences, pour conduire la stratégie d’une entité qui aspire à devenir l’un des marketeurs de référence au niveau national et peut-être sous-régional. A noter que dans l’optique de la stratégie de redynamisation de l’industrie pétro-gazière mise en place par l’exécutif, le rendement de Gab’Oil sera vivement attendu.