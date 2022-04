Gabon: Emmanuel Edane, confirmé directeur général de FMCT

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mercredi 06 avril que la société d’aménagement Façade Maritime du Champ Triomphal (FMCT) a annoncé la confirmation d’Emmanuel Edane à la fonction de directeur général de ladite entreprise. Une décision qui vient conforter la position de ce dernier au sein de cette filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques (FGIS).

En effet, Emmanuel Edane bénéficie d’une expérience avérée dans le domaine du Management de projets complexes acquise tout au long de sa carrière professionnelle. Ce dernier a entre autres piloté de nombreux projets structurants chez INGEROP, en tant que Directeur d’Agence, Responsable de Département et Directeur de projet. Il a également mené quelques projets dans le cadre du Plan Stratégique Gabon Émergent (PSGE).

Chargé de la direction du projet La Baie des Rois, qu’il aura comme principal challenge de le concrétiser. « En tant que Gabonais, la suite naturelle et évidente de mon parcours est de mettre cette expérience au service de mon pays et du bien-être de ses habitants. À travers la Baie des Rois, notre ambition est de promouvoir la mise en œuvre d’une capitale gabonaise durable, génératrice d’opportunités et au service des générations futures. » , a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que la Baie des Rois s’est développée sur une première zone de 12 ha, entièrement viabilisée, face à l’Hôpital Jeanne Ebori. L’espace est destiné à la construction de bâtiments répondant aux critères d’une ville durable moderne, soit alignés avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, en accord avec des labels éco-responsables comme Excellence in Design for Greater Efficiency (EDGE).