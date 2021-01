Gabon: Emmanuel Berre viré de la Direction générale de la Dette

Nommé à l’issue du conseil des ministres du mardi 26 février 2019 à la tête de la Direction générale de la dette, Emmanuel Berre sera resté en poste quasiment deux ans. Démis de ses fonctions à l’issue du conseil tenu ce vendredi 22 janvier, l’ancien Directeur Général de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) laisse derrière lui une dette encore plus abyssale qu’à son arrivée.

C’est l’une des grandes décisions à retenir du conseil des ministres de ce vendredi 22 janvier 2021. En poste depuis le 26 février 2019, l’ancien Directeur Général de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) a été démis de ses fonctions et parachuté au ministère de l’Economie où il officiera désormais en tant que conseiller de Nicole Janine Roboty.

En effet, arrivé en 2019 à la tête d’une direction qui peine à juguler le niveau de la dette publique gabonaise, cet ancien Secrétaire général du Groupe BGFI n’aura pas été en mesure de résoudre la difficile équation de l’endettement. Et pour cause, alors que le stock de la dette publique se situait à son arrivée à 5101,9 milliards de FCFA, celui-ci culmine aujourd’hui à un peu plus de 6000 milliards de FCFA.

Entre échec et faillite collective, celui qui avait pour objectif de réduire le taux d’endettement au niveau de 40% du PIB à l’horizon 2022, mais aussi de reprofiler la dette publique de manière à la rendre plus liquide, n’aura donc pas été en mesure de relever ce défi. Il laisse sa place à Fernand Ngoussi Mayagah, qui devra pour sa part, s’imprégner aussi vite que possible, d’une situation qui pourrait s’enliser.