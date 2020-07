Gabon: elle tente de donner la mort à son bébé en le frappant plusieurs fois au sol

Une jeune mère approchant la trentaine aurait tenté d’ôter la vie à son nourrisson le week-end écoulé dans les Charbonnages, rapporte notre confrère Radio Gabon. Selon notre source, la mère à la mentalité douteuse, aurait jeté, son propre enfant à peine âgé de quelques mois, au sol et ce, à maintes reprises. Le pire serait évité par l’intervention d’un voisin alerté par les cris assourdissants de la victime.

Qu’est-ce qui s’est passé dans la tête de cette mère de famille? C’est la question qui continue de naviguer dans les esprits des riverains du quartier Charbonnages. En effet, au soir du samedi écoulé, une jeune compatriote se serait rendue coupable d’un acte odieux aux allures criminelles. Selon Radio Gabon, cette dernière aurait délibérément et violemment frappé à maintes reprises son bébé au sol. Un geste incontrôlé et inhabituel qui ne devrait sans doute pas trouver une raison logique et compréhensible.

L’enfant qui aurait poussé plusieurs cris sera bien heureusement secouru par un membre du voisinage. « J’ai été choqué et le seul reflex qui m’est venu c’est de protéger le bambin », a-t-il déclaré. Emmené aux urgences, le bébé a été examiné par un neurochirurgien pour s’assurer qu’il n’avait pas subi de blessure grave à la tête et à la colonne vertébrale. Un rapport médical est vivement attendu du médecin.

Une scène atroce et traumatisante que n’ont toujours pas digéré les riverains de la zone. « C’est une tentative de meurtre. Tu ne peux pas prendre ton enfant et la balancer au sol. C’est que tu veux tuer l’enfant. C’est un être humain, c’est Dieu qui l’a créé », a dénoncé un des voisins de la mise en cause. Une autre source indique que l’indélicate ne serait pas à son premier acte du genre sans toutefois se faire inquiéter. Gageons que cette fois-ci, les autorités judiciaires compétentes sauront donner l’exemple. Pour l’heure, la mise en cause serait encore gardée à vue.